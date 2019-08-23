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23.08.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Микробиологи из Уфы изучат древние микроорганизмы из пещеры "Таврида"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Белогорский район Крыма 25 августа приедут микробиологи и минерологи из Уфы, которым предстоит исследовать микроорганизмы, обнаруженные в пещере "Таврида". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета Российского союза спелеологов Геннадия Самохина.

Фото: Российский союз спелеологов
Крымские "чужие": В пещере "Таврида" нашли неизвестные микроорганизмы

Микроорганизмы планируется законсервировать дорогими реактивами, чтобы сохранить возможность дальнейших исследований.

Напомним, пещеру "Тавриду" обнаружили в районе поселка Зуя на месте строительства федеральной трассы. Работы на время остановили, а спелеологи нашли в пещере кости древних животных возрастом в 75-100 тысяч лет. Также в пещере находились минералы, пронизанные неизвестными живыми микроорганизмами, которые по виду походили на плесень.

После того, как ученые посмотрели на минералы через микроскоп, стало понятно, что они пронизаны "микробными матами". По словам Геннадия Самохина, чтобы определить, что же это такое, нужно провести микробиологические исследования, так как микроорганизмы потенциально могут быть очень древними.

Кстати, власти Крыма пообещали отнести пещеру "Таврида" к категории особо охраняемых на территории республики. Через несколько лет здесь откроется полноценный туристический объект.

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