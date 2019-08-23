Спасших младенца в Саранске полицейских наградили ведомственными медалями

Мартынов и Ковальчук 19 августа прибыли на вызов к одному из домов на Севастопольской улице в Саранске. Мужчина, находившийся на балконе третьего этажа, угрожал сбросить свою пятимесячную дочь на землю. Мартынов сначала вступил в переговоры со злоумышленником, а затем, рискуя собственной жизнью, перелез по карнизу с соседнего балкона и в борьбе проник в помещение. За ним последовал Ковальчук. Вдвоем они обезвредили 37-летнего мужчину и тем самым спасли жизнь ребенку. Виновный был задержан, впоследствии на него завели уголовное дело.

"За проявленные смелость и отвагу лейтенант полиции Василий Мартынов награжден медалью МВД России "За доблесть в службе", старший сержант полиции Виктор Ковальчук - медалью МВД России "За смелость во имя спасения". В ближайшее время награды полицейским будут вручены в Москве на очередном заседании Общественного совета при МВД России", - заявила Ирина Волк, чьи слова приводит пресс-центр МВД.