Пострадавших при пожаре в Петербурге поместили в НИИ скорой помощи

Состояние двух пострадавших на пожаре, который произошел 22 августа на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга, оценивается медиками как тяжелое.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению, двое мужчин находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, у них диагностированы ожоги и отравление продуктами горения.

По предварительным данным, оба пациента работали в горевшем помещении, они являются трудовыми мигрантами. У них от огня пострадала поверхность кожи на голове и конечностях. Отвечать на вопросы они не в состоянии.

Всего из горевшего здания на Складской улице было эвакуировано двести человек. Пожар тушили в течение восемнадцати часов, столб черного дыма был виден с Невского проспекта.