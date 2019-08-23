Итальянцы привезут в Крым кулинарное шоу

С культурной миссией осенью Крым посетит представительная делегация из Италии. Об этом РИА Новости рассказал президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.

По его словам, визит приурочен к открытию международного арт-фестиваля "Лигурийские сезоны", который с 27 сентября по 8 октября пройдет в Севастополе. В рамках культурного события состоятся выступления оперных певцов, общие пленэры художников Севастополя и Италии. Организаторы также обещают удивить крымчан кулинарным шоу известного итальянского шеф-повара. Фестиваль проведет ассоциация "Лигурия - Россия - Сан-Ремо - Ницца - Лазурный берег" при поддержке правительства Севастополя.

В августе в Крыму побывала группа общественных деятелей из Германии. Сегодня открывается XVII международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, участниками которого станут музыканты из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран. В рамках народной дипломатии за последние пять лет Крым посетили десятки зарубежных делегаций.