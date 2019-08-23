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23.08.2019 19:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани начали истреблять опасных комаров

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Кубани региональное управление Роспотребнадзора с целью избежать вспышки лихорадки Зика, лихорадки Западного Нила и других опасных заболеваний начало массово истреблять комаров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: iStock
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По данным Роспотребнадзора, на Кубани проведены работы по истреблению комаров на площади 1,7 тысячи гектаров на 242 объектах. Все действия проводились сотрудниками "Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае".

В Роспотребнадзоре добавили, что параллельно с этими действиями специалисты Ставропольского научно-исследовательского противочумного института и Причерноморской противочумной станции занялись наблюдением за численностью и видами комаров в регионе.

На данный момент, по словам специалистов ведомства, случаев заболевания лихорадкой Зика на Кубани не зафиксировано. В тоже время существует ряд стран, в которых произошла вспышка заболеваний лихорадкой Зика, и из них в Россию можно добраться по морю. Поэтому по распоряжению Роспотребнадзора в российских портах проверяют температуру и самочувствие моряков и пассажиров, прибывающих из данных государств.

Как ранее уже сообщала "РГ", в Краснодаре было зарегистрировано семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. По медицинской классификации это заболевание относится ко второй группе патогенности наряду с такими опасными заболеваниями, как холера, бешенство, сибирская язва, вирус гепатита С, крысиный сыпной тиф и другими. Переносчиками лихорадки также являются обычные комары родов Aеdes, Anopheles, Culex, которых на Кубани и в Крыму можно встретить почти где угодно.

Общество Здоровье Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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