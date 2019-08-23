В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре

В Адлерском районе Сочи оперативники накануне задержали пятерых зачинщиков ночной массовой перестрелки в Краснодаре, участниками которой стали несколько десятков человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ УВД по краю.

Правоохранители также опубликовали видео задержания предполагаемых преступников. На кадрах слышно, как один из подозреваемых рассказывает, что они прибыли в Сочи примерно четыре дня назад на машине якобы с "целью отдохнуть на море".

- В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка с коллегами УВД по Сочи в Адлерском районе были задержаны пятеро подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в Краснодаре, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Напомним, в ночь на 21 августа 2019 года на улице Ставропольской, в районе крупнейшего в городе вещевого рынка - Вишняковского, неустановленный мужчина во время конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвел множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же другого, 27-летнего мужчину, который скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений.

- Случай, безусловно, вопиющий, - прокомментировал этот инцидент мэр Краснодара Евгений Первышов. - Перестрелка почти в центре города, в результате которой погиб человек. Конечно, самое важное - как можно быстрее найти виновных. И не допустить развития конфликта. Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Убийство".