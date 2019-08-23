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23.08.2019 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале арестован третий полицейский, подозреваемый в изнасиловании

Текст: Татьяна Воробьева

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сегодня третьего фигуранта дела о групповом изнасиловании.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники городской полиции в служебной машине надругались над девушкой. Всем троим предъявлено обвинение по части 2 статьи 131 УК РФ и части2 статьи 132 УК РФ.

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Накануне одного из подозреваемых отправили на два месяца под домашний арест. Еще одного арестовали на такой же срок. По третьему решение принимали в пятницу.

"Сегодня суд рассмотрел ходатайство следствия и арестовал подозреваемого - он будет находиться под стражей до 19 октября включительно. Постановление суда в силу не вступило: на его обжалование у стороны защиты есть трое суток", - пояснила "РГ" официальный представитель Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

Задержали полицейских сотрудники управления собственной безопасности областного главка. Из центрального аппарата в Свердловскую область направлены специалисты для проверки информации и оценки того, как в регионе ведется работа с личным составом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Преступления правоохранителей
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