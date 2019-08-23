В Югре нашли тело одного из пропавших на рыбалке подростков

Тело одного из школьников, уплывших на рыбалку и пропавших в Березовском районе Югры, нашли спасатели в реке. Поиски второго ребенка продолжаются, передает информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория".

Напомним, несколько дней назад на реке Ляпин в восьми километрах от поселка Саранпауль на глаза местным жителям попалась пустая моторка. Выяснилось, что 19 августа на ней на рыбалку уплыли двое приятелей-подростков и пропали без вести.

Спасатели обследовали береговую линию, акваторию реки с помощью специального оборудования, осмотрели лес. К делу привлекали водолазов и вертолет. Мальчишек искали более 40 волонтеров.