В Югре нашли тело второго пропавшего на рыбалке подростка

Сегодня во второй половине дня спасатели обнаружили тело второго школьника, пропавшего 19 августа в Березовском районе Югры. Ранее стало известно, что найдены останки его товарища-сверстника, с которым они вместе уплыли на рыбалку.

"Оба трупа извлечены из воды. Поисково-спасательная операция завершена", - передает "Центроспас-Югория".

Мальчишек искали с 19 числа, после того, как стало известно, что они уплыли на моторке и перестали выходить на связь. Пустую лодку на реке Ляпин заметили местные жители. Поиски велись в воде, на берегу, в лесу и с воздуха.

По факту пропажи подростков было возбуждено уголовное дело. В село Саранпауль выезжала следственно-оперативная группа.

Тела мальчиков нашли примерно в 500 метрах от лодки. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений нет. Назначена судмедэкспертиза.

Сейчас силовики работают на месте происшествия - выясняют обстоятельства и причины трагического случая, допрашивают родственников погибших, их одноклассников и знакомых.