Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Как сообщили в аппарате обмудсмена, Татьяна Москалькова вылетела в столицу Украины ночью. Цель визита пока неизвестна.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном в ближайшее время обмене между РФ и Украиной удерживаемыми лицами. Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вопрос обмена граждан между двумя странами требует согласований. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также отказалась раскрыть имеющуюся информацию.