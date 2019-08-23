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23.08.2019 11:01
Рубрика: Власть

Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского

Как сообщили в аппарате обмудсмена, Татьяна Москалькова вылетела в столицу Украины ночью. Цель визита пока неизвестна.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном в ближайшее время обмене между РФ и Украиной удерживаемыми лицами. Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вопрос обмена граждан между двумя странами требует согласований. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также отказалась раскрыть имеющуюся информацию.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Уполномоченный по правам человека Отношения России и Украины
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