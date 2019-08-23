УАЗ "Хантер" прошел через второй этап улучшений

УАЗ усовершенствовал конструкцию "Хантера", что в свою очередь повлияло на процедуру окраски кузова. Как сообщает корпоративное издание "Панорама УАЗ", в результате проведённых мероприятий улучшилась стойкость к коррозии.

Теперь сваренный кузов УАЗ "Хантер" имеет 5 новых элементов: надставки дверей и проём лобового стекла, на которые сначала наносится первичный катафорезный грунт, а затем - вторичный грунт, после чего элементы окрашиваются в цвет кузова.

"Ранее их обрабатывали анафорезом, вручную красили в чёрный цвет и лишь затем устанавливали на отдельно окрашенный кузов", - поясняет издание, добавляя, что это второй этап по улучшению "Хантера", а первый был реализован два года назад.

Полноприводный внедорожник оснащается 135-сильным бензиновым двигателем ZMZ-40906, работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos. В комплектации "Классик" УАЗ "Хантер" оборудован мостами "Спайсер", также эти мосты можно заказать с блокировкой дифференциала. Цена на модель стартует от 742 000 рублей.

Напомним, в скором времени УАЗ приступит к серийному выпуску "Патриота" с "автоматом". Предполагается, что новая трансмиссия сделает внедорожник на 100 тысяч рублей дороже.