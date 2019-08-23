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Рубрика: В мире

Власти Чили помогут Бразилии бороться с пожарами в Амазонии

Власти Чили предложили Бразилии вместе бороться с лесными пожарами в Амазонии.

Фото: Пресс-служба НТЦ "Космические решения"/ТАСС
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров

"Мы должны сделать все, что в наших силах", - подчеркнул глава минсельхоза Антонио Валькер. Он отметил, что с подобной бедой может столкнуться любая страна. Чили направит в Бразилию специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

За минувшие семь месяцев огонь уничтожил более 1,86 миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии. Пожары угрожают будущему экосистемы планеты. По мнению экологов, власти Бразилии не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В ответ глава государства заявил, что у страны недостаточно ресурсов для борьбы с пожарами.

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