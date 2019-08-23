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Рубрика: Власть

Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела параллель между обсуждением возможной покупки Соединенными Штатами острова Гренландия у Дании и присоединением Крыма к России.

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По ее мнению, отстаивание права на самоопределение в этих двух случаях западные государства интерпретируют по-разному. Захарова привела в пример позицию королевской семьи Дании, заявившей о том, что судьбу острова должны решать его жители. "Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?" - задалась вопросом дипломат в эфире телеканала "Россия 1".

Захарова подчеркнула, что Россия реализовала право жителей Крыма решать вопрос о принадлежности их территории, но реакция Запада была принципиально иной, пишет ТАСС.

Фото: Reuters.
Почему Трамп всерьез решил приобрести Гренландию

Ранее СМИ распространили информацию о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможность приобретения острова Гренландия с целью усиления военного влияния в Арктике. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что заявления Трампа о покупке острова - это шутка, и подчеркнула, что Гренландия не может быть продана. Сам же Трамп подтвердил, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом.

Члены датской королевской семьи восприняли предложение американского лидера как комплимент для острова, отметив, что такая сделка может состояться в случае одобрения местными жителями. Издание Newsweek приводит позицию принцессы Антонии Шаумбург-Липпе, считающей, что "народ Гренландии должен и может решать собственную судьбу".

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