Антитеррористическое учение СНГ посвятят безопасности объектов ТЭК

Обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса будут посвящены сентябрьские учения государств СНГ "Арарат-Антитеррор-2019". Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ.

В совместных маневрах, которые пройдут на территории семи государств Содружества, примут участие подразделения органов безопасности и специальных служб Армении, Союзного государства, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению на базе факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса Российского университета нефти и газа им. Губкина уже состоялось методическое занятие, организованное АТЦ. Его участниками стали представители органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, ведущие специалисты в области обеспечения безопасности критически важных объектов российских компаний.

Эксперты университета ознакомили участников встречи с имеющимися в арсенале ведущих нефтегазовых компаний наработками по организации защиты предприятий от внешних атак, провели демонстрацию компьютерного моделирования уязвимостей важных объектов и вариантов отражения террористического нападения на учебный объект топливно-энергетического комплекса.

Как подчеркнул руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков, нарушение или прекращение функционирования критически важных объектов топливно-энергетического комплекса является "одной из основных потенциальных угроз национальной безопасности государств, а глобальный характер энергетики и ее существенное влияние на другие отрасли мировой экономики требуют серьезного внимания к устранению слабых мест в организации защиты объектов критически важной инфраструктуры".