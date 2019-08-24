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24.08.2019 11:42
Рубрика: Российский автопром

Фотофакт: Lada Vesta получила долгожданную доработку

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Виктор Швед
Фото: Виктор Швед

Модель Vesta выпускается на заводе Lada Ижевск с сентября 2015 года. За это время семейство пополнилось различными типами кузова и версиями, опциями и доработками, было устранено большинство "детских болячек", вроде посторонних звуков в подвеске и многое другое. Но полностью идеальную "Весту" стоит ожидать в рамках будущего обновления и рестайлинга, о чём мы недавно рассказывали.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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АвтоВАЗ не стал ждать промежуточного обновления и уже внедрил долгожданную доработку в Lada Vesta - новые ограничители дверей. Так называемые "нормальные" фиксаторы начали ставить на совсем "свежие" "Весты".

Теперь двери отличаются чёткой работой и фиксацией ограничителей, их теперь не сдувает ("эффект калитки"), стала обеспечиваться легкость и бесшумность открывания и закрывания самих дверей. До сих пор "веставоды" жаловались на установленные заводом ограничители (фиксаторы) - они плохо справлялись со своими функциями, не удерживая дверь в промежуточном положении. Часто владельцам приходилось заменять ограничители на новые штатные или альтернативные, к примеру, от иномарок.

Фото: Виктор Швед

Напомним, осенью 2019 года дебютирует обновлённая Lada Vesta, у которой появятся боковые ("тихие") зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, стеклоподъемники с автоматическим доводчиком, форсунки стеклоомывателя на "жабо", кожаное рулевое колесо с кнопкой обогрева, подстаканники станут более глубокими, мультимедийную систему "подружат" с Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо этого, на модель начнут устанавливать двигатель Renault H4Mk (мощность 113 л.с., 152 Нм крутящего момента) и бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF015E. Также цветовая гамма автомобиля пополнится сине-голубым металликом "Лазурит".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Во втором полугодии 2020-го состоится выпуск Lada Vesta Facelift. Lada Vesta после рестайлинга получит "свежий" внешний вид и полностью новый салон. В экстерьере автомобиля изменятся бампера, фары и фонари, решетка радиатора, крышка багажника, колёсные диски.

В интерьере ожидаются оригинальная передняя панель, новая приборка, дверные карты и центральный тоннель, а также большой сенсорный экран, объединённый с блоком управления климатом.

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