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24.08.2019 07:14
Рубрика: Культура

На какие фильмы обратить особое внимание в "Ночь кино"

Текст: Сусанна Альперина
В кинотеатре "Октябрь" 24 августа 2019 года в 16:00 состоится торжественное открытие акции "Ночь кино". В церемонии примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и директор "Москино" Светлана Максимченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Акция пройдет в четвертый раз и приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Обозреватель "РГ" изучила программу "Ночи кино", которая в целом в этом году очень радует - составлена тщательно и с проявлением большой любви ко всем видам и жанрам кинематографа разных лет, и выделила несколько фильмов, акций и событий, заслуживающих особого внимания.

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Первое - "Ночь кино" откроется фильмом "Мальчик русский" Александра Золотухина - ученика Александра Сокурова. Поскольку с прокатом картины пока ничего не ясно, лучше пойти и посмотреть, - окажетесь в числе первых зрителей в нашей стране.

Второе - в кинотеатре "Космос" покажут "Француза" Андрея Смирнова. Кто не хочет ждать 31 октября - а именно тогда фильм выходит в прокат - идите сейчас.

Фото: kinopoisk.ru
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Третье - и это впервые в "Ночь кино": на больших экранах можно будет посмотреть новые российские сериалы ТНТ- Премьер: "Обычная женщина", "Мертвое озеро" и "Чернобыль. Зона отчуждения". "КиноПоиск" также впервые организует показы ситкомов "Парки и зоны отдыха", "Клиника", "Офис" и "Сообщество". Они пройдут в кинотеатрах "Москино" "Полет" и "Березка", в "Иллюзионе" и ЦДП.

Четвертое - в "Ночь кино" покажут несколько фильмов из Каннской программы. Советы, что смотреть из них в первую очередь: "Бакурау" - его демонстрируют в Garage Screen, а также "Виварий" - российская премьера прошла несколько недель назад - во время кинофестиваля на "Стрелке". В "Ночь кино" он будет показан в "Факеле". Оба фильма очень непростые, но с глубоким смыслом. Подходят синефилам больше всего.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах

Пятое - три лидера зрительского голосования. "Балканский рубеж", "Домовой", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Все три фильма - вовсе не "сказка о потерянном времени". Если еще не видели - сходите, будет что вспомнить.

Шестое - также пока неясна прокатная судьба нового фильма Григория Добрыгина "Sheena 667". Он будет идти в "Юности". Пропускать не стоит.

Седьмое - в кинотеатре "Иллюзион" откроют отреставрированный Малый зал, рассчитанный на 21 зрителя, который в "Ночь кино" примет первых посетителей.

Кстати

В 2016 году "Ночь кино" проходила на 1,8 тысячи площадок во всех регионах России, в 2017 году - на 2,5 тысячи, в 2018 - на 3,2 тысячи. В 2019 году поставлен очередной рекорд - 3,5 тысячи площадок заявили об участии в "Ночи кино". По итогам, организаторы надеются побить прошлогодние показатели посещаемости, когда на мероприятия акции пришло почти 800 тысяч человек.

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