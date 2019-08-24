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Рубрика: Российский автопром

На службе аэродромов: УАЗ вспомнил о своем уникальном автомобиле

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает историческую рубрику. На этот раз ульяновцы в своих соцсетях вспомнили об УАЗ-915Б, построенном на базе ГАЗ-69. 

На борту машины был размещен аэродромный передвижной агрегат (АПА), предназначенный для электростартерного запуска авиационных двигателей. В системе Военно-воздушных сил (главный заказчик проекта и эксплуатант автомобиля) этот уазик имел обозначение АПА-12Б. Первый опытный образец с индексом "915" построили в 1958 году.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Для того, чтобы разместить всё оборудование, машину оснастили жесткой надстройкой над грузовым отсеком, укоротив соответствующим образом тент над кабиной. А поскольку в состав спецоборудования также вошла гидравлическая система, автомобиль перешел в группу контрольно-диагностических машин, выйдя за номинальные рамки "пускового устройства".

На прошлой неделе компания рассказала, для чего нужен был УАЗ-469 с двумя рулями.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ представил новые версии "Профи", а "Хантер" прошел через второй этап улучшений. 

В скором времени УАЗ приступит к серийному выпуску "Патриота" с "автоматом". Предполагается, что новая трансмиссия сделает внедорожник на 100 тысяч рублей дороже.

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