Повторная стыковка "Союза" с МКС запланирована на 26 августа

Сейчас корабль с роботом "Федором" на борту находится на орбите, но на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату: безопасности экипажа и станции ничего не угрожает. Об этом "Российской газете" сообщили в Роскосмосе.

"В Центре управления полетами пройдет заседание Госкомиссии под председательством генерального директора Дмитрия Рогозина. На заседании будет рассмотрена ситуация и доложены меры по устранению сбоя в системе стыковки", - добавили госкорпорации.

Напомним, Ракета-носитель "Союз-2.1а" российским антропоморфным роботом "Федором" стартовала к Международной космической станции 22 августа. Через двое суток пилотируемый корабль с необычным пассажиром на борту должен был пристыковаться к МКС в автоматическом режиме. Но произошел сбой - в запланированное время стыковки не произошло.

Корабль подошел к станции на 99 метров. Завис, а затем начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля, сообщает РИА Новости.

"Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА". Он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, - сообщает источник агентства. - ЦУП дал команду на увод корабля от станции".

Уже известно, что "Союз МС-14" попробуют пристыковать к МКС снова: 26 августа. До этого времени космонавты должны заменить усилитель на одном из узлов и провести его проверку.

Вплоть до новой попытки стыковки корабль будет оставаться на безопасном расстоянии от станции.