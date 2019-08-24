Повторная стыковка "Союза" с МКС запланирована на 26 августа

Новости

В ХМАО 78 человек эвакуировали из-за частичного обрушения крыши дома 10:50
На День города улицы в центре Москвы украсят символами ВДНХ 10:43
Японский министр заявил о прогрессе в торговых переговорах с США 09:55
Валуев записал видеообращение к Ковалеву перед боем с Ярдом 09:39
"Союзу МС-14" с роботом "Федором" не удалось состыковаться с МКС 08:45
Первый канал покажет бой Нурмагомедов - Порье 08:40
Главный тренер "Бетиса" пожелал Месси простудиться 08:29
Школьницу сняли с экзамена, чтобы сообщить о раке 08:26
В ЕАО количество подтопленных населенных пунктов выросло до 40 08:21
Welt назвало Трампа помощником строительства "Северного потока-2" 08:02
Вылетевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево 07:50
Самая большая в мире кувшинка распустится в Аптекарском огороде 07:19
Норвежская полиции огласила причину смерти соратника Ассанжа 06:44
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума 06:25
Воздух в Москве прогреется до июльских значений 06:20
Лидер Бразилии: Пожары не должны быть поводом для санкций 05:41
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира 05:33
Трамп накинул еще 5 процентов на вводимые против Китая пошлины 04:41
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара 04:12
Более ста палестинцев пострадали во время столкновений в секторе Газа 03:40
Трамп счел саммит G7 бесполезной тратой времени 03:16
Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии 02:49
Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентов 02:47
Северная Корея провела очередные ракетные испытания 02:25
Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
24.08.2019 10:32
Рубрика: Общество

Повторная стыковка "Союза" с МКС запланирована на 26 августа

Текст: Ксения Колесникова
При стыковке транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией сегодня утром произошел сбой.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Сейчас корабль с роботом "Федором" на борту находится на орбите, но на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату: безопасности экипажа и станции ничего не угрожает. Об этом "Российской газете" сообщили в Роскосмосе.

"В Центре управления полетами пройдет заседание Госкомиссии под председательством генерального директора Дмитрия Рогозина. На заседании будет рассмотрена ситуация и доложены меры по устранению сбоя в системе стыковки", - добавили госкорпорации.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Разработчик рассказал, зачем роботу "Федору" ноги на МКС

Напомним, Ракета-носитель "Союз-2.1а" российским антропоморфным роботом "Федором" стартовала к Международной космической станции 22 августа. Через двое суток пилотируемый корабль с необычным пассажиром на борту должен был пристыковаться к МКС в автоматическом режиме. Но произошел сбой - в запланированное время стыковки не произошло.

Корабль подошел к станции на 99 метров. Завис, а затем начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля, сообщает РИА Новости.

"Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА". Он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, - сообщает источник агентства. - ЦУП дал команду на увод корабля от станции".

Уже известно, что "Союз МС-14" попробуют пристыковать к МКС снова: 26 августа. До этого времени космонавты должны заменить усилитель на одном из узлов и провести его проверку.

Вплоть до новой попытки стыковки корабль будет оставаться на безопасном расстоянии от станции.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Путин заявил о пропагандистской кампании США по ДРСМД против России
Трамп накинул еще 5 процентов на вводимые против Китая пошлины
Спасская башня
Спасская башня