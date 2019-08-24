Развернутый в Москве флаг попал в Книгу рекордов России

Развернутое на проспекте Академика Сахарова в Москве гигантское полотно попало в Книгу рекордов России. Его составили из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций. Об этом объявил представитель Книги Александр Пересвет.

"Наибольшая общая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов Российской Федерации, с результатом 2541 квадратный метр - рекорд официально объявляется зарегистрированным", - сказал Пересвет со сцены, установленной на проспекте.

Напомним, флешмоб в честь 350-летия российского государственного флага прошел на проспекте Сахарова днем 24 августа. Полотно составили более тысячи человек.

На 14 часов на проспекте начался большой концерт "Герои рядом с нами". Уже сейчас преобладающая часть проспекта заполнена людьми и они продолжают прибывать - многие зрители несут в руках российский флаги.