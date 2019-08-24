В ЕАО количество подтопленных населенных пунктов выросло до 40

В Еврейской автономии, куда пришла "большая вода" к полудню субботы в зону подтопления попали еще шесть населенных пунктов. Таким образом, их общее количество достигло 40, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

По данным спасателей, из-за сильных осадков и последовавшего подъема воды подтоплены 152 жилых дома, 2818 приусадебных участков.

По словам начальника ГУ МЧС России по Еврейской автономной области полковника Романа Бойко, для борьбы со стихией в регионе задействованы около 700 человек, 130 единиц техники. Воду откачивают из населенных пунктов с помощью 26 мотопомп, 11 насосных станций.

- Организована работа 21 пункта временного размещения, в двух из них находится 42 человека, в том числе 17 детей. Шесть человек, нуждающиеся в медицинской помощи, определены в лечебные учреждения, - сказал он, отметив, что для координации действий спасатели развернули оперативный штаб.

В муниципалитетах действуют комиссии по оценке ущерба. Люди обеспечены продуктами питания, предметами первой необходимости, есть запас бутилированной воды.

В Смидовичском районе сегодня спасатели вместе с жителями, волонтерами, железнодорожниками, укрепляют дамбу: больше 50 человек насыпают в мешки песок, которые затем уложат в тело защитного сооружения. Вчера спасатели уложили в этом месте 800 мешков, продолжив дамбу на 120 метров. В Ленинском районе уровни воды в Амуре растут и превысили отметку опасного явления на 26 сантиметров. Установленная там защитная дамба должна выдержать подъем воды до 950 сантиметров. В областном центре, Биробиджане, куда также пришла вода, оказались подтоплены 117 жилых домов. Там, по данным МЧС, сегодня продолжаются работы по откачке воды из жилых домов, оказание адресной помощи.

В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Неблагоприятный прогноз развития гидрологической обстановки в регионе продлится еще двое суток, после вода должна пойти на спад.

Напомним, что на минувшей неделе в ЕОА прошли сильные дожди. Из берегов вышли реки Икура и Бира.