Игорь Крутой: "Новая волна" не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи. Об этом сообщил журналистам председатель жюри фестиваля Игорь Крутой на пресс-конференции накануне открытия мероприятия.

- Музыка должна быть вне политики, - сказал он.

По словам главы Сочи Анатолия Пахомова, каждый год в городе проводятся 400 событийных мероприятий и конкурс "Новая волна" - номер один для продвижения курорта.

- "Новая волна" играет особую роль, - отметил он. - Сюда приезжают авторитетные участники и дорогие гости. Для нас это новый подъем и мотивация. Мы ждем "Новую волну" каждый год и всегда будем поддерживать этот конкурс.

Как рассказал Пахомов, Сочи с начала этого года посетили три миллиона человек, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего за год мы ожидаем 6,5 миллиона приезжих.

- В Сочи я хорошо себя ощущаю, здесь свежий ветер, - сказала народная артистка России Анна Нетребко. - Я рада принять участие в церемонии открытия конкурса "Новая волна" и желаю удачи всем конкурсантам, и если не победы, то яркого, незабываемого момента, в котором смогут раскрыться, чтобы зрители их полюбили.

Кроме Анны Нетребко, "Новую волну-2019" откроет Филипп Киркоров, который специально прилетит к торжественной церемонии.

- Каждый год к участникам новые требования, на конкурсе новые звуки и тембры, новый репертуар. Желаю, чтобы участники справились с волнением. Их участие от многого зависит - от погоды, акустики. Это интереснейшее соревнование. В рамках этого конкурса будут рождаться новые звезды. Желаю, чтобы эти шесть дней конкурса пролетели как позитивный момент и запомнились нам, всем здоровья, - подытожил Игорь Крутой.

На "Новой волне-2019" выступят 13 участников из 11 стран. Из России в финал конкурса вышли Давинчи и Buranov.

Отметим, что в Сочи конкурс проводится уже в пятый раз. Сначала он проходил в Центральном районе города-курорта, затем переместился в Олимпийский парк. В этом году "Новая волна" стартует в 18-й раз. До 2014-го конкурс принимала Юрмала. Организаторам пришлось перенести его после запрета латвийских властей о посещении территории страны несколькими известными российскими артистами.

Сегодня состоится церемония открытия конкурса, который будет проходить до 29 августа в 19.30 в концертном зале New Wave Hall.