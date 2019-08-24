В Крыму назвали давлением на СМИ удаление подписи "Россия" в The Guardian

Исправление британским изданием The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля "Таврида-АРТ", где сначала упоминалась Россия, говорит о давлении властей западных стран на СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совета министров Крыма - постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

Напомним, The Guardian разместила на своем сайте подборку 20 лучших снимков дня, в которую попала работа фотографа ТАСС Сергея Мальгавко. К ней была подпись "Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак". Однако позднее слово "Россия" убрали.

"Я считаю, что это влияние руководства, власти - тех кругов, которые отстаивают прежнюю антикрымскую, антироссийскую позицию", - сказал Георгий Мурадов. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии свободы печати за рубежом, в частности в Британии.

Подобные случаи будут происходить, пока не изменится позиция правящих кругов стран Запада, считает Мурадов.

В то же время член комитета по международным делам Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал появление самой подписи "оговоркой по Фрейду".

"Я считаю, что это положительные явления. Это говорит о том, что постепенно, шаг за шагом, признание российского Крыма состоится, потому что отношение к его статусу меняется. Все понимают, что Крым - это Россия", - заявил сенатор.

Кстати

Первый фестиваль "Таврида-АРТ" под Судаком, основные события которого намечены на 23-25 августа, объединит все основные направления искусства. Ранее сообщалось, что организаторам пришлось досрочно закрыть бесплатную регистрацию участников из-за большого ажиотажа.