Новости

В ДТП под Рязанью погиб замглавы администрации Тамбова 12:25
"Ливерпуль" вдвое увеличит зарплату ван Дейка 12:20
В центре Петербурга Mercedes упал в канал 12:06
В Крыму назвали давлением на СМИ удаление подписи "Россия" в The Guardian 11:48
Фотофакт: Lada Vesta получила долгожданную доработку 11:42
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии 11:36
Трамп назвал главу ФРС США "врагом Америки" 11:28
СМИ сообщили, куда направляется освобожденный иранский танкер Adrian Darya 11:11
Силач из Приморья Иван Савкин протащил грузовик с людьми 11:06
Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком 11:01
В ХМАО 78 человек эвакуировали из-за частичного обрушения крыши дома 10:50
На День города улицы в центре Москвы украсят символами ВДНХ 10:43
Японский министр заявил о прогрессе в торговых переговорах с США 09:55
Валуев записал видеообращение к Ковалеву перед боем с Ярдом 09:39
"Союзу МС-14" с роботом "Федором" не удалось состыковаться с МКС 08:45
Первый канал покажет бой Нурмагомедов - Порье 08:40
Главный тренер "Бетиса" пожелал Месси простудиться 08:29
Школьницу сняли с экзамена, чтобы сообщить о раке 08:26
В ЕАО количество подтопленных населенных пунктов выросло до 40 08:21
Welt назвало Трампа помощником строительства "Северного потока-2" 08:02
Вылетевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево 07:50
Самая большая в мире кувшинка распустится в Аптекарском огороде 07:19
Норвежская полиции огласила причину смерти соратника Ассанжа 06:44
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума 06:25
Воздух в Москве прогреется до июльских значений 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
24.08.2019 11:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали давлением на СМИ удаление подписи "Россия" в The Guardian

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исправление британским изданием The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля "Таврида-АРТ", где сначала упоминалась Россия, говорит о давлении властей западных стран на СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совета министров Крыма - постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

Напомним, The Guardian разместила на своем сайте подборку 20 лучших снимков дня, в которую попала работа фотографа ТАСС Сергея Мальгавко. К ней была подпись "Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак". Однако позднее слово "Россия" убрали.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Зеленскому подсказали, как признать Крым российским

"Я считаю, что это влияние руководства, власти - тех кругов, которые отстаивают прежнюю антикрымскую, антироссийскую позицию", - сказал Георгий Мурадов. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии свободы печати за рубежом, в частности в Британии.

Подобные случаи будут происходить, пока не изменится позиция правящих кругов стран Запада, считает Мурадов.

В то же время член комитета по международным делам Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал появление самой подписи "оговоркой по Фрейду".

"Я считаю, что это положительные явления. Это говорит о том, что постепенно, шаг за шагом, признание российского Крыма состоится, потому что отношение к его статусу меняется. Все понимают, что Крым - это Россия", - заявил сенатор.

Кстати

Первый фестиваль "Таврида-АРТ" под Судаком, основные события которого намечены на 23-25 августа, объединит все основные направления искусства. Ранее сообщалось, что организаторам пришлось досрочно закрыть бесплатную регистрацию участников из-за большого ажиотажа.

Власть Работа власти Регионы Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Путин заявил о пропагандистской кампании США по ДРСМД против России
Спасская башня
Спасская башня