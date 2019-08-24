Стыковку корабля "Союз МС-14" с МКС перенесли на 27 августа

Повторную попытку стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией планируется провести во вторник, 27 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Напомним, корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом Федором на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. Сегодня он должен был причалить к МКС, но во время автоматического сближения произошел сбой. Среди возможных причин специалисты называют неполадки в системе сближения "Курс" в модуле "Поиск" (это часть космической станции).

В итоге корабль снова отошел от МКС на безопасное расстояние. Сейчас "Союз МС-14" находится на орбите Земли и ждет повторной стыковки.

Как выйти из положения? Госкомиссия приняла решение. Сначала экипаж станции перестыкует корабль "Союз МС-13" (который на данный момент "припаркован" к узлу служебного модуля "Звезда") - к модулю "Поиск". Это случится в ночь на понедельник, 26 августа.

Таким образом для зависшего на орбите второго корабля - "Союз МС-14" - освободится более удобное место для стыковки. Модуль "Звезда", по словам специалистов, имеет "больше возможностей для контроля".

Вторая попытка пристыковать "Союз МС-14" к МКС намечена на 27 августа.

И уже после этой даты, как сообщает РИА Новости, космонавты приступят к замене неисправного усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск".