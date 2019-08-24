Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что по-прежнему готов к переговорам с Китаем. Заявление последовало после объявления о повышения пошлин на китайские товары, сообщает телеканал CNBS.

"Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам", - уверил Трамп перед отъездом на саммит G7 на французском курорте Биарриц.

Ранее глава администрации анонсировал повышение с 1 сентября пошлин на китайский импорт объемом в 300 миллиардов долларов не на 10, как планировалось ранее, а на 15 процентов. И на 30 процентов - на другую группу товаров из Китая с 1 октября.

Со своей стороны китайские власти заявили об ответных мерах. По данным комитета по тарифам Госсовета КНР, принято решение ввести пошлины в 10 и 5 процентов на ввоз товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные тарифы затронут 5 078 товарных позиций и вступят в силу 1 сентября и 15 декабря.

По оценкам специалистов, торговая война приведет к повышению цен на большую группу китайских товаров в США. В этой связи каждое американское домохозяйство вынуждено будет дополнительно потратить порядка 560 долларов. Трамп пойдет на президентские выборы 2020 года. Политик заинтересован в сохранении в стране стабильности, поэтому оставляет дверь открытой по торговому соглашению с Китаем.