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Рубрика: Власть

Депутат Европарламента заявил о неполноценности G7 без России

Тьерри Мариани. Фото: Christophe Ena/AP Тьерри Мариани. Фото: Christophe Ena/AP
Тьерри Мариани. Фото: Christophe Ena/AP

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил в Twitter о необходимости участия России в формате саммита G7. По его словам, "Большая семерка" не может влиять на ситуацию в мире без РФ, Китая, Африки и Бразилии.

Фото: AP Photo/Bob Edme
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Мариани отметил, что подобный формат давно себя изжил и в настоящий момент является лишь клубом западных держав, который не справляется с диктовкой правил всему миру. Он также оценил формат G20, который "не упускает ни одного актера".

Тем временем лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России. Об этом рассказал представитель кабмина Японии.

Между тем российская сторона заявила, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не стремится к возвращению к формату G8. По его словам, мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике эффективнее решать в формате G20.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Европейский союз Европарламент Саммиты G7
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