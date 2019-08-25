Депутат Европарламента заявил о неполноценности G7 без России

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил в Twitter о необходимости участия России в формате саммита G7. По его словам, "Большая семерка" не может влиять на ситуацию в мире без РФ, Китая, Африки и Бразилии.

Мариани отметил, что подобный формат давно себя изжил и в настоящий момент является лишь клубом западных держав, который не справляется с диктовкой правил всему миру. Он также оценил формат G20, который "не упускает ни одного актера".

Тем временем лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России. Об этом рассказал представитель кабмина Японии.

Между тем российская сторона заявила, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не стремится к возвращению к формату G8. По его словам, мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике эффективнее решать в формате G20.