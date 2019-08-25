Королева Британии пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II в беседе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном пожаловалась на президента США Дональда Трампа. По словам монаршей особы, американский лидер испортил своими вертолетами газон на лужайке перед Букингемским дворцом.

"Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - посетовала британская королева. Как сообщает Sunday Times, на газоне остались выжженные двигателями винтокрылых машин следы.

Напомним, в июне королева приняла Трампа в Букингемском дворце. Президентский вертолет приземлился прямо возле дворца, где американского лидера встречал принц Чарльз с супругой Камиллой и оркестр британской Гренадерской гвардии. Его прибытие также было отмечено артиллерийским салютом.

Американского лидера на Альбионе многие, начиная от мэра Садика Хана, которого Трамп неоднократно унижал, мягко говоря, не привечают. Тысячи демонстрантов устроили акцию протеста возле дворца во время королевского банкета, давая понять, что Трамп "не заслуживает красной ковровой дорожки".