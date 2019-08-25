Ковалев рассказал о скором завершении карьеры

Чемпион мира по боксу по версии WBO россиянин Сергей Ковалев проведет еще четыре боя, после чего объявит о завершении карьеры.

После победы над британцем Энтони Ярдом сохранивший чемпионский пояс в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.

"Мне уже 36 лет, и отдыхать некогда. Это один из пяти боев, которые я запланировал на конец карьеры. Осталось четыре боя. И хорош. Жалко время. Хочу провести время с детьми. Я выиграл. Теперь я открыт для боя с Канело и объединенных поединков", - приводит слова Ковалева Sport24.

В субботу Ковалев в Челябинске 11-м раунде нокаутировал британца Энтони Ярда и сохранил титул чемпиона мира по версии WBO.