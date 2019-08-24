Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда и посвятил победу Максиму Дадашеву

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, отправив в нокаут до этого момента непобедимого британца Энтони Ярда.

Бой между Ковалевым и Ярдом состоялся в субботу в Челябинске. Британец накануне поединка устроил настоящую информационную атаку на Ковалева. Назвавший себя "британским львом" Ярд пообещал, что приедет в Россию и добудет победу нокаутом.

Сергей Ковалев накануне поединка признался, что британец порядком достал его своим поведением. Поэтому россиянин, известный своим буйным нравом, в ответ на это пообещал преподать "львенку" хороший урок на ринге.

Сам бой на переполненной арене Дворца спорта "Трактор" получился ярким. В первых раундах чемпион доминировал на ринге и постоянно расстреливал британца джебом. Ярд терпел и искал варианты, явно рассчитывая уложить Ковалева на настил ринга за счет одного удара.

Лишь в середине боя Ярд активизировался и был близок к тому, чтобы сломить Ковалева. Однако чемпион проявил неимоверную волю и пропустив большое количество ударов в концовке восьмого раунда, сумел устоять на ногах до гонга.

В перерыве между раундами в углу Ковалева внесли коррективы. Чемпион в девятом раунде уже не позволял сопернику попадать, а ближе к концу этого отрезка боя оказалось, что британец сам устал. Ведь до этого он никогда не находился на ринге более семи раундов.

В десятом раунде Ковалев снова был точнее, попадая джебом и справа, а в одиннадцатом раунде Ярд после удара слева упал и не проявил желание подниматься до конца отсчета рефери. Ковалев победил нокаутом, одержав 34 победу. Ее он посвятил недавно погибшему в США Максиму Дадашеву.