Очевидцы рассказали о гибели режиссера Игоря Хомского

Очевидцы рассказали про обстоятельства, предшествовавшие смерти режиссера и актера Игоря Хомского, врезавшегося на каршеринговом автомобиле в фуру КамАЗ сегодня в районе шести утра.

По словам свидетелей, режиссер влетел под КамАЗ на скорости не менее 130 километров в час. Тормозной путь оказался маленьким, и удар был такой силы, что при столкновении "фура отъехала на метр вперед, а машину погибшего отбросило назад".

Свидетели аварии бросились на помощь, но Хомский погиб в буквально расплющенном автомобиле на месте - до приезда скорой.

Как передает РЕН ТВ, в столичном управлении ГИБДД факт инцидента подтвердили. Причины устанавливаются.

Ранее в Сети появились видео с места аварии и момента гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей".