Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Полиция Гонконга, разгоняя протесты в эти выходные, впервые использовала водяные пушки против демонстрантов, забрасывающих сотрудников сил правопорядка бутылками и камнями. Об этом сообщает 25 августа агентство Reuters.

Так же полиция применила слезоточивый газ, но его использование в дождливую погоду малоэффективно.

Демонстранты ответили на действия полиции минимум одной бутылкой с зажигательной смесью или бензином. Также они используют спрей, делающий скользким дорожное покрытие, чтобы затруднить продвижение полиции.

Оператор железнодорожной и метросети Гонконга MTR попытался отменить некоторые поезда, чтобы воспрепятствовать протестующим добраться до центра города. Однако те собрались на стадионе на месте бывшего портового терминала, и оттуда прошли маршем в центральный район. При этом, как отмечают наблюдатели, большая часть колонны демонстрантов выглядят исключительно мирно. Также во время беспорядков замечены пожилые люди, которые пытаются стать посредниками между полицией и протестующими, призывая обе стороны вести себя спокойнее.

Протесты в Гонконге продолжаются уже 12 недель, и только одни выходные, 17-18 августа, оказались относительно тихими.

Протестующие требуют отменить закон об экстрадиции, позволяющий выдавать преступников, осужденных в Гонконге, пекинским властям. Манифестанты опасаются, что этот закон будет использован для преследования инакомыслящих, а также видят в нем угрозу принципу "одна страна-две системы", при которой специальный административный район Гонконг (Сянган) пользуется большими правами и свободами.

Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне. Также КНР не раз заявляла, что протесты в Гонконге инициированы извне, намекая на США.