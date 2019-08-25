Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

Необычная посадка Су-57 на аэродроме в Жуковском. Видео: Военный Осведомитель pic.twitter.com/uhwWhhQG1D — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 25, 2019

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском. Самолет выпустил тормозные парашюты еще до касания полосы.

Комментаторы предполагают, что необычное приземление является частью шоу, которое военные летчики репетируют перед открытием МАКС-2019. В обычном режиме, если тормозной парашют по той или иной причине вышел до обжатия стоек шасси, он автоматически сбрасывается - как это было, например, с истребителем Су-30СМ во время авиашоу в Крыму. Однако предохранительную систему можно отключить - что, всей видимости и произошло в Жуковском.

Самолеты Су-57 отрабатывают в подмосковном небе групповой и одиночный пилотаж, который они покажут на Московском авиационно-космическом салоне. Он откроется 27 августа.