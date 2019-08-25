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25.08.2019,  
19:34
Текст:  Антон Валагин

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском. Самолет выпустил тормозные парашюты еще до касания полосы.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментаторы предполагают, что необычное приземление является частью шоу, которое военные летчики репетируют перед открытием МАКС-2019. В обычном режиме, если тормозной парашют по той или иной причине вышел до обжатия стоек шасси, он автоматически сбрасывается - как это было, например, с истребителем Су-30СМ во время авиашоу в Крыму. Однако предохранительную систему можно отключить - что, всей видимости и произошло в Жуковском.

Самолеты Су-57 отрабатывают в подмосковном небе групповой и одиночный пилотаж, который они покажут на Московском авиационно-космическом салоне. Он откроется 27 августа.

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