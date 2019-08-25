В Крыму на "Тавриде-Арт" парень сделал предложение своей девушке

На фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в эти дни в районе Судака, молодой человек на глазах у сотни зрителей сделал предложение руки и сердца своей девушке. Об этом РИА Новости сообщил представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

- На фестивале царит творческая атмосфера, здесь человека со всех сторон окружает искусство и живописная природа. Это создает романтическое настроение. Сегодня это вылилось в очень трогательную историю, - рассказал Лукьянчиков.

И добавил, что девушка ответила согласием.

Как сообщалось ранее, фестиваль "Таврида - АРТ" проходит в бухте Капсель в районе Судака. В первый день его посетили более 30 тысяч человек. На фестивале было установлено два всероссийских рекорда.