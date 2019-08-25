С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийно севшего А321

Все части планера и установки Airbus A321, разобранного на месте аварийной посадки в Подмосковье, вывезены с поля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что 22 августа СК России и Комиссия МАК завершили работу на месте происшествия, а инженеры и авиатехники компании подготовили самолет к эвакуации: слили топливо, разрядили или сняли с авиалайнера элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов: гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны. С самолёта удалили все ценные блоки и двигатели, после чего планер разрезали на удобные для транспортировки автомобилями части. Компания заявила, что не планирует использовать в будущем никакие части самолёта.

Напомним, авиационный инцидент случился утром 15 августа. Пассажирский лайнер выполнял рейс Москва - Симферополь и на взлете столкнулся со стаей птиц, из-за чего начались неполадки с двигателями. После отказа техники, пилот Дамир Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта. Он осуществил приземление в ручном режиме, без шасси. В результате все пассажиры остались живы. Западные СМИ сравнили событие с чудом на Гудзоне. Владимир Путин присвоил летчикам звания Героев России.