Роскосмос утвердил время повторной стыковки "Союз МС-14" к МКС

Повторная стыковка корабля "Союз МС-14" намечена на 06:12 мск 27 августа. Для этого времени экипаж освободит стыковочный узел служебного модуля "Звезда", который сейчас занят другим кораблем - "Союз МС-13". Об этом сообщает Роскосмос.

- На 26 августа запланирована перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" российского сегмента МКС, - сообщили в госкорпорации. - Расчетное время отделения "Союза МС-13" от модуля "Звезда" - 06:34 мск. Продолжительность операции составит около 25 мин.

Эту сложную работу в ручном режиме выполнит командир корабля Александр Скворцов с участием бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана. Сегодня они проведут предварительную тренировку.

И уже после перестыковки "Союза МС-13" утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" с модулем "Звезда".

Ситуация сложная, но находится под контролем, - подчеркивают в Роскосмосе.

Напомним, 22 августа на орбиту в пилотируемом корабле "Союз МС-14" отправился российский антропоморфный робот Федор. Однако при стыковке с Международной космической станцией вчера утром произошел сбой. Сейчас корабль с роботом на борту находится на орбите, но на удалении от МКС.