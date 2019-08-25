Российский боксер Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта. После победы над британцем Энтони Ярдом ему было вручено удостоверение, подтверждающее это высокое спортивное звание.

Ковалев в субботу защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. В 11-м раунде он нокаутировал непобедимого до этого боя британца Энтони Ярда.

Помимо чемпионского пояса Ковалеву, в послужном списке которого теперь 34 победы (29 нокаутом), было вручено удостоверение, подтверждающее, что он является заслуженным мастером спорта. Это высшее спортивное звание ему вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.