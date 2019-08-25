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25.08.2019 06:57
Рубрика: Спорт

Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта

Текст: Максим Домчев

Российский боксер Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта. После победы над британцем Энтони Ярдом ему было вручено удостоверение, подтверждающее это высокое спортивное звание.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Сергея Ковалева сняли с рейса в США за "неподобающее поведение"

Ковалев в субботу защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. В 11-м раунде он нокаутировал непобедимого до этого боя британца Энтони Ярда.

Помимо чемпионского пояса Ковалеву, в послужном списке которого теперь 34 победы (29 нокаутом), было вручено удостоверение, подтверждающее, что он является заслуженным мастером спорта. Это высшее спортивное звание ему вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Спорт Бокс
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