Минфин США заявил о намерении Трампа ввести ЧП из-за Китая

Президент США Дональд Трамп может получить право призвать американские компании уйти из Китая, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News. По его словам, если Поднебесная вновь решится на ответные меры, глава государства может объявить чрезвычайное положение в стране.

Таким образом глава ведомства прокомментировал заявление Трампа в Twitter, в котором тот рекомендовал компаниям искать альтернативу Китаю в своей работе после того, как Пекин объявил о введении со своей стороны новых пошлин на товары из США объемом 75 миллиардов долларов. Этот призыв нарушает правила рыночной экономики и был отвергнут экономическим сообществом США. Национальная федерация ритейла США заявила, что поиск альтернативы производству в Китае - это дорогостоящий и длительный процесс.

Между тем сам американский лидер ранее признался, что не намерен вводить режим ЧП, хотя "имеет на это право". Хозяин Белого дома так же отметил, что сейчас США "ладят с Китаем и ведут с ним переговоры".