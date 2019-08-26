Президент Боливии позвал лидеров G7 тушить пожары в Амазонии

Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 принять участие в борьбе с лесными пожарами в амазонских лесах.

Ранее на саммите в Биарицце главы семи государств заявили о своем желании срочно помочь странам, на терроритории которых горит лес.

"Приглашаем президента Макрона и его коллег приехать в Боливию, чтобы исполнить свои обещания", - написал Моралес в Twitter.

Он отметил, что политикам пора от слов (выражение обеспокоенности) переходить к делу. Тем более, что Парижское соглашение по климату обязывает индустриальные страны защищать и сохранять окружающую среду.

В Боливии огнем охвачены более 700 тысяч гектаров леса. За минувшую неделю количество очагов возгорания сократилось с 8400 до 500.