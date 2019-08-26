В Тюмени "скорую" проверят после отказа принять пациентку с отеком легких

Тюменский департамент здравоохранения проверит больницу, отказавшуюся принять пациентку с отеком легких. Госпитализировать больную отказались из-за окончания рабочей смены.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента, больница ФГБУЗ Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России, которую в народе называют "Больницей водников", находится в федеральном подчинении. Однако в рамках ОМС врачи оказывают помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Проверка, которую проводит департамент, коснется станции скорой помощи. В отношении больницы этим займется Росздравнадзор.

Напомним, пациентка с сильной аллергической реакцией была доставлена в больницу вчера утром. У девушки начался отек легких, однако врачи не стали ее госпитализировать. Свой отказ они объяснили тем, что до окончания их дежурства остается всего пять минут. Пациентку оперативно доставили в Областную клиническую больницу №1, где оказали необходимую помощь. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное - врачи перевели девушку на амбулаторное лечение.

Спор с медработниками, отказывающимися принимать пациентку, попал на видео, которое очевидцы выложили в Сеть.

Следственный комитет и прокуратура по Тюменской области начали проверку по данному факту. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится изъятие документации.