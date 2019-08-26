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26.08.2019 11:49
Рубрика: Общество

"Союз МС-14" с "Федором" на борту скорректировал траекторию полета

Текст: Ксения Колесникова
Пилотируемый корабль "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор", штатно выполнил корректирующий маневр перед стыковкой с МКС. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя полета российского сегмента Международной космической станции Владимира Соловьева.
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

"Импульс прошел нормально, так что завтра у нас в 6 с копейками стыковка", - цитирует его информагентство.

Напомним, 22 августа на орбиту стартовал пилотируемый "Союз МС-14". Он должен был "причалить" к модулю "Поиск" МКС в автоматическом режиме, так как вместо экипажа на корабле находился робот "Федор" с полезным грузом. Однако при стыковке произошел сбой. Причем не на самом корабле - а в системах самой космической станции. Из-за этого было принято решение отвести "Союз МС-14" на безопасное расстояние и освободить ему другое "парковочное место" - на модуле "Заря".

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Для этого космонавт Александр Скворцов при участии астронавтов Эндрю Моргана и Луки Пармитано сегодня утром успешно перестыковал другой корабль - "Союз МС-13". Экипаж уже вернулся на станцию. А "Союз МС-14", "зависший" на орбите, совершил небольшой маневр, в ходе которого при помощи двух включений двигателей была скорректирована его траектория полета.

"Это незначительный маневр. Он проведен в интересах завтрашней стыковки", - сказал Соловьев.

Вторая попытка стыковки "Союз МС-14" (с роботом "Федором" на борту) к Международной космической станции намечена на 6:12 мск вторника.

Общество Космос Робот "Федор"
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