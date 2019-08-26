"Союз МС-14" с "Федором" на борту скорректировал траекторию полета

"Импульс прошел нормально, так что завтра у нас в 6 с копейками стыковка", - цитирует его информагентство.

Напомним, 22 августа на орбиту стартовал пилотируемый "Союз МС-14". Он должен был "причалить" к модулю "Поиск" МКС в автоматическом режиме, так как вместо экипажа на корабле находился робот "Федор" с полезным грузом. Однако при стыковке произошел сбой. Причем не на самом корабле - а в системах самой космической станции. Из-за этого было принято решение отвести "Союз МС-14" на безопасное расстояние и освободить ему другое "парковочное место" - на модуле "Заря".

Для этого космонавт Александр Скворцов при участии астронавтов Эндрю Моргана и Луки Пармитано сегодня утром успешно перестыковал другой корабль - "Союз МС-13". Экипаж уже вернулся на станцию. А "Союз МС-14", "зависший" на орбите, совершил небольшой маневр, в ходе которого при помощи двух включений двигателей была скорректирована его траектория полета.

"Это незначительный маневр. Он проведен в интересах завтрашней стыковки", - сказал Соловьев.

Вторая попытка стыковки "Союз МС-14" (с роботом "Федором" на борту) к Международной космической станции намечена на 6:12 мск вторника.