Экипаж "Союза МС-13" успешно перестыковал корабль к другому модулю МКС

В понедельник экипаж пилотируемого "Союза МС-13" успешно провел операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" Международной космической станции (МКС).

Маневр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут - в 07.00. Его осуществил в ручном режиме командир корабля - российский космонавт Александр Скворцов при участии астронавтов Эндрю Моргана и Луки Пармитано, пишет ТАСС.

Перестыковка "Союза МС-13" позволила освободить модуль "Звезда" для повторной стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту. Она состоится 27 августа в 06.12 мск.

Напомним, 22 августа на орбиту в пилотируемом корабле "Союз МС-14" стартовал российский робот "Федор". Однако при стыковке с МКС произошел сбой. Сейчас корабль завис на орбите и ждет повторной попытки "причалить".