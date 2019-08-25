Тренировка экипажа МКС по перестыковке "Союза" прошла без замечаний

Тренировка экипажа МКС по перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-13" выполнена без замечаний. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Экипаж готов к выполнению операции. Закрытие люков завтра в 3.30., расстыковка в 6.34., стыковка в 7.00, - написал он в своем Twitter. - Параллельно идет работа с "Союз МС-14". Завтра в 8.30. планируется маневр перед стыковкой".

Напомним, 22 августа на орбиту в пилотируемом корабле "Союз МС-14" стартовал российский робот Федор. Однако при стыковке с Международной космической станцией произошел сбой. "Союз МС-14" подошел к станции на 99 метров. А затем начал отходить обратно - на 279 метров. Сейчас корабль завис на орбите и ждет повторной попытки "причалить". Сидящий в кресле командира корабля андроид Федор взять управление на себя не может: в его программу заложены ограничения.

Как выйти из положения? Госкомиссия приняла решение. Сначала экипаж станции в ручном режиме перестыкует корабль "Союз МС-13" (который на данный момент "припаркован" к узлу служебного модуля "Звезда") - к модулю "Поиск". Таким образом, для зависшего на орбите второго корабля - "Союз МС-14" - освободится более удобное место для стыковки. Специалисты уверяют, что модуль "Звезда" имеет "больше возможностей для контроля".

Вторая попытка пристыковать "Союз МС-14" к МКС намечена на 06:12 мск 27 августа.