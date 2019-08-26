В Кремле будут ждать второго тура выборов в Абхазии

В Кремле следят за президентскими выборами в Абхазии.

"Безусловно, следят", - ответил на брифинге на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ждем второго тура, мы надеемся, что избирательный процесс пройдет в легитимном русле", - добавил он.

Выборы в Абхазии прошли вчера, ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Второй тур, вероятно, состоится 8 сентября. В него вышли глава Абхазии Рауль Хаджимба (23,78 процента голосов) и кандидат от оппозиции Алхас Квициния (21,97 процента).