Беларусь вышла на первое место в мире по количеству зубров

В национальном парке "Беловежская пуща" издана новая Родословная книга зубров. По данным за 2018 год, Беларусь вышла на первое место в мире по количеству европейских зубров. Об этом сообщается на сайте парка.

В Родословную книгу с 1932 года ежегодно собираются все данные по численности, структуре поголовья чистокровных зубров в разных странах, а также имена всех чистокровных животных, родившихся в неволе. На 31 декабря 2018 года во всем мире насчитывалось 7 532 особей, из них вольных - 5 368, полувольных - 454 и вольерных - 1 710.

Наибольшее количество животных содержится в Беларуси - 1 937 особей, Польше - 1 820 особей, России - 1 396 особей, Германии - 562 особи. Всего в четырех перечисленных государствах содержится 5 715 зубров, что составляет 76% всего мирового поголовья этих животных.

Национальный парк "Беловежская пуща" стал лидером среди всех зубродержателей в мире.

Республика Беларусь продолжает удерживать лидерство и по числу вольноживущих животных. Метапопуляционная модель сохранения европейского зубра, реализуемая в нашей стране с 1994 года стала основой для программы "Зубр", а также планов мероприятий по сохранению и устойчивому использованию этих животных на последующие годы. За это время численность зубров в стране удалось увеличить более чем в пять раз.

Справка

Национальный парк "Беловежская пуща" представляет собой один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую.