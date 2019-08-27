Фонд Ди Каприо направит миллионы на борьбу с пожарами в Амазонии

Благотворительная организация EarthAlliance направит пять миллионов долларов тем, кто борется с лесными пожарами в Амазонии.

"Нами создан фонд чрезвычайной помощи. Главная задача - передача важнейших ресурсов коренному населению и другим структурам, спасающим биологическое разнообразие региона", - говорится в заялении организации, одним из основателей которой является Леонардо Ди Каприо.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Еще 15 миллионов долларов отдельно пообещала выделить Канада.

Напомним, за минувшие семь месяцев огонь уничтожил почти два миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии. Пожары угрожают будущему экосистемы планеты.