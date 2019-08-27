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27.08.2019 08:28
Рубрика: Спорт

Геймеры получили 15 миллионов долларов за победу на турнире по DOTA 2

Текст: Дмитрий Ключевский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Шанхае завершился самый масштабный и знаковый киберспортивный турнир по DOTA 2 - The International 2019, призовой фонд которого рос на протяжении всего года и составил рекордные 34 миллиона долларов.

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В финальной схватке команда OG, составленная из европейских игроков, смогла победить Team Secret с счетом 3:1. Киберспортсмены отстояли титул чемпионов и забрали колоссальный приз в 15 миллионов долларов. Серебряные и бронзовые призеры этого турнира - команды Team Secret и PSG.LGD - также не были разочарованы призом и получили по четыре миллиона каждый.

Стоит упомянуть и российский коллектив Virtus.Pro, который поделил 9-12 места и заработал 674 тысяч долларов. Наши ребята второй год подряд получают ячейку участника на The International.

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Также стоит привести несколько уникальных и важных событий с The International 2019. Первым делом стоит отметить, что OG стали первой киберспортивной командой в истории, которая смогла одержать победу на The International второй год подряд. Также за трансляцией финальной игры следило более двух миллионов геймеров со всего мира одновременно. Но не менее важным является официальное поздравление с победой от оригинального создателя DOTA - разработчика Абдула "Ice Frog" Измаила.

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