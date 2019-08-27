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Рубрика: В мире

Handelsblatt: Санкциями против "Северного потока-2" США навредят себе

Текст: Екатерина Забродина
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2". По мнению аналитиков издания, действия администрации США на европейском континенте могут отозваться срывом проектов в Мексиканском заливе.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Америка навредит санкциями против "Северного потока-2" самой себе", - с таким заголовком вышла статья в Handelsblatt. "С точки зрения Берлина, продвигаемый в США закон "о защите европейской энергетической безопасности" есть не что иное, как новые угрозы введения санкций из Вашингтона. Они затрагивают ключевой энергетический проект, в котором в высшей степени заинтересована Германия: строительство газовой трубы "Северный поток-2", призванный поставлять в ФРГ еще больше голубого топлива из России. Эти меры пока еще не приняты, пакет должен пройти через сенат и палату представителей. Но вряд ли можно ожидать, что законодательное утверждение этих мер встретит какое-либо сопротивление. По вопросу антироссийских санкций в политически расколотой Америке царит редкий межпартийный консенсус... Между тем угроза санкций настолько велика, что возможные последствия в США просчитать не могут. А ведь от них могут пострадать и сами американские компании в нефтегазовой сфере", - пишет издание.

Эксперт: Санкции в отношении "Северного потока-2" опоздали

"В попытке остановить уже на 75 процентов завершенный проект американцы нацелились на европейские компании, которым поручено прокладывать трубу: Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и Wurzeln в Нидерландах, а также Saipem из Италии. Эти предприятия играют важнейшую роль на мировом энергетическом рынке: при помощи узкоспециализированных судов они способны прокладывать трубопроводы на больших глубинах, - напоминает Handelsblatt. - Закон о санкциях предписывает американскому правительству принять меры против предприятий, которые активно участвуют в прокладке газопровода на глубине 100 футов (около 30 метров) ниже уровня моря. Такая формулировка была выбрана сознательно, чтобы затронуть Allseas и Saipem. Хотя Saipem уже завершила работу по "Северному потоку-2", что снижает риск санкций для итальянцев".

Как "Северный поток-2" сможет обойти запреты ЕС

Между тем эти предприятия со своими специализированными судами действуют не только в Северном и Балтийском морях, но и в течение многих лет находились в Мексиканском заливе - в качестве субподрядчиков таких американских концернов, как Chevron и Exxon Mobil. Они прокладывают там трубопроводы, суда Saipem дополнительно участвуют в буровых работах по разведке нефти и газа. "Так что в случае введения санкций под угрозой срыва окажутся американские проекты в Мексиканском заливе. Услугам этих компаний невозможно быстро найти замену. Представители американской нефтяной отрасли с опаской рассматривают нацеленность Вашингтона включить Allseas и Saipem в свои черные списки. В профессиональном сообществе признают: американское энергетическое лобби не раз доводило до сведения Вашингтона позицию о том, что оба предприятия незаменимы и крайне нужны для проектов в Мексиканском заливе", - заключает Handelsblatt. Газета также отмечает, что в самих европейских компаниях не комментируют эту тему, и все возможные запросы по поводу санкций оставляют без ответа.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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