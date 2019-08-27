Лукашенко поручил представить к наградам белорусских гребцов и их тренеров

Триумф национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ на прошедшем ЧМ стал поводом для представления гребцов к высоким правительственным наградам. Глава государства, сообщает 27 августа его пресс-служба, поставил соответствующую задачу администрации президента.

К наградам, по словам Лукашенко, должны быть представлены не только спортсмены и главный тренерский состав, но и первые наставники мастеров и рядовые тренерские кадры в составе национальной команды. Ведь подготовка гребцов топ-уровня является результатом общей серьезной многолетней работы, уточнили в администрации.

Во время встречи с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником глава государства еще раз вспомнил о триумфальном выступлении белорусских гребцов на чемпионате мира. Белорусские спортсмены завоевали 14 наград и вместе со сборной Германии стали лучшими в общекомандном медальном зачете. "Просто молодцы! И я для себя отметил, что теперь буду ходить постоянно на их соревнования, потому что они достойно на это отвечают, в отличие от некоторых наших представителей массовых и народных видов спорта", - сказал Лукашенко.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в копилке команды Владимира Шантаровича шесть золотых медалей. Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался экипаж женской байдарки-двойки Марина Литвинчук/Ольга Худенко (200 м и 500 м). Чемпионами мира стали Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 500 м), Ольга Климова (каноэ-одиночка, 5000 м), Олег Юреня (байдарка-одиночка, 5000 м) и экипаж мужской байдарки-двойки Станислав Дайнеко / Дмитрий Натынчик (500 м).

Серебряные награды завоевали: Никита Бориков (байдарка-одиночка, 500 м), Артем Козырь (каноэ-одиночка, 200 м), Ольга Худенко (байдарка-одиночка, 500 м), экипаж женской байдарки-четверки Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева (500 м).

А обладателями бронзовых наград стали Марина Литвинчук (байдарка-одиночка, 5000 м), Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 200 м), женский экипаж каноэ-двойки Ольга Климова - Надежда Макарченко (500 м), мужской экипаж каноэ-четверки Андрей Богданович, Евгений Тенгель, Максим Крысько, Виталий Осецкий (500 м).