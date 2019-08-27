Новый Land Rover Defender полностью рассекретили с российскими номерами

Новый Land Rover Defender два раза подряд попался фотошпионам. Сначала внедорожник поймали в камуфляже на кольце Нюрбургринга, а затем - уже без какой-либо маскировки - в Британии.

Как выяснилось, легендарный вездеход используют в съемках фильма о Джеймсе Бонде под названием "Нет времени умирать". По большому счету, эти слова символично подходят и для самого "Дефендера". Он держится на конвейере вот уже 71 год, и, похоже, это далеко не предел. По крайней мере, новое поколение модели, сохраняя фамильные черты, выглядит вполне актуально. Теперь новый Defender больше похож на остальные модели британской марки.

Обращают на себя внимание прямоугольные фары, новая решетка радиатора, квадратные боковые зеркала, раздутые колесные арки и большой клиренс. А еще - номерные знаки. Вернее - бутафорские российские номера, с которыми Land Rover Defender и снимается в "бондиане". Было бы странно, если бы британцы хотя бы в этом случае не связывали в единый контекст шпионов и Россию. Кстати, фильм выйдет на экраны только в апреле 2020 года. А внедорожник официально представят уже в сентябре - на автосалоне во Франкфурте.

Секретов о нем остается все меньше. По сведениям различных источников, у него будет три версии - 90, 110 и 130 и по три силовые установки, работающих на бензине и дизельном топливе. Среди первых - моторы 2.0 на 296 л.с. и гибридный на 398 л.с. и 3.0 на 395 л.с. В гамме также 197- и 237-сильные 2-литровые дизельные агрегаты и 3-литровый на 296 л.с.