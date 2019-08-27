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Рубрика: Власть

Россия согласилась с позицией Малайзии по MH17

Текст: Иван Егоров (Куала-Лумпур)
В Малайзии прошли российско-малазийские консультации по безопасности. Представительную российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Это его первый визит в Малайзию и проходил он в преддверии предстоящей встречи во Владивостоке президента России и премьер-министра Малайзии.
Николай Патрушев с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу. Фото: Иван Егоров Николай Патрушев с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу. Фото: Иван Егоров
Николай Патрушев с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу. Фото: Иван Егоров

В Куала-Лумпуре Николай Патрушев провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, генеральным директором совета национальной безопасности Енку Хамза Туан Матом, а также межведомственные консультации с участием представителей силовых министерств и ведомств. В таком формате и с таким количеством участником встреч в истории отношений двух стран еще не было.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Отдельно на консультациях говорили о расследовании причин крушения рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной в июле 2014 года. По словам Патрушева, в России, как и в Малайзии, пристально следят за расследованием следственной группы, которая недавно продемонстрировала очередные промежуточные итоги своей работы. Ничего нового мы не услышали, подчеркнул Патрушев - вся та же однобокая версия про ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, якобы принадлежит российской армии. Были названы фамилии троих россиян и одного украинца, которые якобы причастны к переправке этого "Бука" в Донбасс. В то же время, как уже неоднократно отмечал секретарь российского Совбеза, внятных доказательств всем этому как не было, так и нет сейчас. Входящие в состав делегации представители Генпрокуратуры и Росавиации представили малазийской стороне исчерпывающие технические данные, свидетельствующие о необоснованности обвинений группы следователей, базирующейся в Голландии.

Мнение российской стороны совпало с критикой премьер-министра Малайзии в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения.

В Малайзии прошли первые в истории российско-малазийские консультации по безопасности. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Иван Егоров

С российской стороны в консультациях по безопасности участвовали представители Генеральной прокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации, аппарата Совета Безопасности. Так, на встрече с министром обороны Малайзии Патрушев подчеркнул, что Малайзия является важным и перспективным партнером России в Юго-Восточной Азии.

"Наши страны придерживаются близких или совпадающих позиций по многим актуальным региональным и мировым проблемам", - отметил секретарь СБ РФ.

По его мнению, важным этапом в развитии отношений стала встреча Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом "на полях" мероприятий АСЕАН в Сингапуре в ноябре прошлого года.

"Ожидаем малайзийского лидера на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября", - заключил Патрушев.

Высокопоставленные представители России и Малайзии также обсудили ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР.

Фото: РИА Новости
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Были рассмотрены перспективы взаимодействия по линии советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, военное и военно-техническое сотрудничество, совместная деятельность по противодействию незаконному обороту наркотиков, организованной преступности и экстремизму. По данным обозревателя "РГ", тема военного и технического сотрудничества между странами сейчас приобретает втрое дыхание и была названа участниками встреч "очень перспективной". Кроме того, стороны обсудили борьбу с международным терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение международной информационной безопасности. Патрушев подробно рассказал малазийским коллегам о российском опыте борьбы с терроризмом и выстроенной в нашей стране системе противодействия этому злу. В свою очередь, министр обороны Мохамад Сабу заявил, что Малайзия придает большое значение взаимодействию с Россией в сфере обороны и безопасности, а также ценит усилия России на антитеррористическом треке.

Что касается более "мирных" тем, то на встрече с заместителем премьер-министра Ван Азизой, секретарь Совбеза предложил начать продвигать изучение русского языка и литературы в Малайзии. Все предпосылки для этого есть - в российских вузах сейчас учится около двух тысяч малазийских студентов. Реально, по мнению малазийской стороны, увеличить в ближайшее время и взаимный турпоток между нашими странами. Кстати, любовь к языку Пушкина и Достоевского продемонстрировала и сама госпожа Азиза, которая поприветствовала, поблагодарила и попрощалась с Патрушевым по-русски. После Малайзии, российская делегация отправится на аналогичные консультации по безопасности в соседний Сингапур.

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