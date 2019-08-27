Петру Мамонову предстоит еще одна операция

Советскому, российскому музыканту, актеру и духовному подвижнику Петру Николаевичу Мамонову, госпитализированному в этих выходные в реанимацию после инфаркта, предстоит еще одна операция.

Напомним. Первое оперативное вмешательство 68-летний артист перенес накануне - операция прошло хорошо. Вторая - через месяц.

В настоящее время Петр Николаевич переведен из реанимации в кардиологическое отделение, состояние музыканта - стабильное.

"Петю перевели в кардиологическое отделение, через тридцать дней будет еще одна операция", - рассказала РИА Новости супруга легенды Ольга Мамонова. Добавив, что муж "не любит лечиться, тяжело ему это все".

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве в интеллигентной семье. Первую группу собрал в старших классах. В начале восьмидесятых организовал "Звуки Му". Снялся в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Царь", "Остров", "Время печали еще не пришло", сериале "Убойная сила".